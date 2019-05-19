تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأحد، وذلك في إطار منظومة التعليم الجديدة، ويؤدي الطلاب الامتحان فيما تم دراسته بالفصل الدراسي الثاني دون أن يتم حساب درجاته ضمن التقويم التراكمي للثانوية العامة.

وقال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم الاستعداد التام للامتحانات، التي تقام للمرة الأولى بنظام الإلكتروني المعروف بامتحان التابلت، حيث يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالصف الأول الثانوي 37 ألفا و93 طالبا بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظة.

وأضاف "العجمي"، لـ"الوطن"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية بالإضافة إلى ثمان غرف عمليات فرعية بالإدارات، للمتابعة اللحظية عن أي مستجدات تخص الامتحان حول جودة الموقع الوزاري وسرعة الإنترنت فى المدارس، واستخدام الحلول البديلة الواردة كشريحة الهاتف والعمل من خلال "باقة الإنترنت" المخصصة للطالب.

وأكد أن الامتحانات تقيس الفهم والقدرة على التفكير بعيدا عن الحفظ والتلقين مما يسهم في خلق جيل مفكر مبدع قادر على التفكير بأسلوب علمي سليم، لافتاً إلى التشديد على مديري المدارس الثانوي بالتنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية عدا "التابلت" المخصص فقط والمسؤول عن شحنه الطالب حيث يتم عمل محضر في حال فصل شحن أثناء إجراء الامتحان، لافتاً إلى التنبيه على ضرورة التواصل الدائم بين لجان الامتحان وغرفة العمليات بالإدارة المشكلة في هذا الشأن.

وأوضح أنه تم تبليغ الإدارات بكافة تعليمات الوزارة، وأبرزها "وجود كشف مناداة للطلاب في كل لجنة، وضرورة حضور الطلاب مبكراً قبل نصف ساعة من الامتحان وتجهيز التابلت على شبكة المدرسة، وإخطار الإدارة بأي مشكله في التابلت او مع الطلاب ثم غرفة العمليات بالوزارة".

وأشار إلى الاستعانة بمدرسي الحاسب الآلي ومسئولي التطوير بمدارس الإبتدائي للمساعدة في امتحان التابلت، وفي حالة سرقة التابلت يتم عمل محضر يرسل للمرحلة ثم المديرية، بجانب رصد مشاكل التابلت ومحاولة حلها.