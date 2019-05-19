تتوالى أحداث الحلقة الثالثة عشرة، من مسلسل "أبو جبل"، حيث يتواجه مصطفى شعبان "حسن" مع محمود البزاوي "وجيه"، الذي ينفي تورطه في تلفيق تهمة حريق شقته لابن عمه.

يحاول "سعد" إقناع أخيه "رزق" بالوقوف في وجه حسن، إلا أنه يرفض، لأن "حسن" هو الوحيد الذي سيعيد لهما حقوقهما.

يتوجه "سعد" لبيت "انتصار" زوجة أخيه ويطالبها بتقسيم الميراث إلا أنها ترفض.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، حسن حسني، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، محمد علي رزق، غفران محمد، أحمد خالد صالح، وغيرهم، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.