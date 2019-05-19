تعتبر ماليزيا من أكبر الدول الإسلامية، ولديها العديد من العادات في استقبال شهر رمضان الكريم، أهم مناسبة دينية للمسلمين هناك، الذين يقاربون الـ60 % من سكان البلد.

المسلمون في ماليزيا يروا أن شهر رمضان فرصة رائعة لصلة الرحم وانتشار الحب بين الناس، وعند وقت الإفطار تتجمع الأسر جميعًا في المنازل لتناول وجبة الإفطار المسماه عندهم "بوكا بوسا".

وما أن يعلن وزير الشؤون الدينية في ماليزيا رؤية هلال رمضان، يبدأ الزحام في الشوارع وأمام المحال التجارية التي تبيع التمر والياميش.

ورغم وجود معتقدات أخرى غير الإسلام في ماليزيا إلا أنك تجد الباعة الهندوس والبوذيين يملأون محلاتهم بالبضائع الرمضانية التي تلقى رواجًا كبيرًا في تلك الفترة، وفي عدد من مدن ماليزيا يتم الإعلان عن بداية شهر رمضان بضرب الدفوف في الشوارع.

وقبل أذان المغرب طوال شهر رمضان، ترى الزحام أمام المساجد، حيث توزع أشهر الوجبات الرمضانية في ماليزيا مجانًا وتسمى "بوبور لامبوك"، وتمتليء الشوارع بالزينات والأنوار ونداءات الباعة على السلع الرمضانية، وتستمر تلك الأجواء حتى موعد السحور الذي يحرص الجميع فيه على شرب المشروب الشهير "كولاك" الذي يساعد الصائمين على تحمل العطش.

والماليزيون في شهر رمضان يقومون بتنظيم مسابقات عديدة مثل حفظ القرآن الكريم ودراسة الفقه والحديث، وفي نهاية الشهر تُوزع الجوائز على الفائزين في حفلات كبيرة يشهدها مسؤولون من وزارة الشؤون الدينية. ومن العادات التي انتقلت من الدول العربية إلى ماليزيا "المسحراتي" ولكن بشكل مختلف، حيث يجوب بعض المتطوعين الشوارع الداخلية بالدفوف قبل الفجر بساعة لتنبيه الناس للاستيقاظ وتناول السحور.