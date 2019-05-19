أحلام تحتفل بعيد زواجها الـ17: "حبيبي مبارك.. شكرا لأنك اخترتني"

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد زواجها من القطري مبارك الهجري، ونشرت صورة لها مع زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت أحلام معلقة على الصورة: "كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها، حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري".

وأضافت أحلام: "شكراً لأنك اخترتني من بد الكل، شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم، شكراً على فاهد وفاطمة ولولو، شكراً على وجودك بحياتي 18/6 نكمل 17 سنة زواج وسعادة.. الحمدلله".

يذكر أن الفنانة أحلام متزوجة من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، منذ 18 يونيو 2003، وهو من مواليد 24 سبتمبر 1963، ويبلغ من العمر 55 عاما، وأنجبت الفنانة أحلام منه 3 أبناء، هم "فاهد وفاطمة ولولو".