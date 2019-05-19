لجأ المسؤولون في مديرية التربية والتعليم بالغربية، إلى الامتحان الورقي في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد وجود مشكلات في امتحان التابلت.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الصف الأول الثانوي بدأت اليوم، وذلك بمادة اللغة العربية، وأن غرفة عمليات المديرية تلقت شكاوى بحدوث مشكلات في تطبيق امتحان التابلت ما يعيق سير الامتحانات بصورة طبيعية.

وأشار المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن المشكلات تتضمن عدم ربط الأجهزة بمنصة التعلم "LMS" وظهور أكواد خطأ، وعدم القدرة على الدخول على منصة التعلم "LMS"، ما دفع المسؤولون لاستخدام البديل الثاني وهو الامتحان الورقي للطلاب حتى يجري تفادي تلك المشكلات.

من جانبه، قال مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالغربية، إن الامتحان الإلكتروني في مدرستين فقط، وباقي المدارس تعمل بنظام الامتحان الورقي، لافتا إلى "أن ذلك يرجع لحدوث مشكلات في تنقية البرمجة على السيستم، وهذه مشكلات ليست في الغربية فقط، ولكنها في العديد من المحافظات".