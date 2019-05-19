قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنّه يحلم لمصر أن يكون فيها استقرار كامل وينتهي الإرهاب، واقتصادها يكون قويًا والتعليم كذلك، مشيرًا إلى أنّه بهذه الأحلام مصر ترتقي وتصبح لها مكانة.

وأوضح البابا تواضروس، في تصريحات لقناة الكنيسة الرسمية على هامش زيارته الحالية إلى ألمانيا، أنّ كل المسؤولين في الخارج يتحدثون عن مصر أنها قلب العالم، مشيرًا إلى أنّه يذكر عندما كان في اليابان قال له وزير خارجيتها "إننا نحب التعامل مع مصر وأيضًا في روسيا وغيرها من الدول".

وعن حلمه لأقباط المهجر، أضاف البابا تواضروس: "لا يوجد شخص خارج الكنيسة ويكون الأب والأم وسيلة جيدة للحياة، فالكنيسة صمام أمان في المستقبل، فالأنشطة والمهرجان تكون شخصية الإنسان وشيء مهم وجودهم داخل الكنيسة".