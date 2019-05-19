سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية المختلفة بينها بنك مصر، ونستعرض سعر بيع وشراء الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.52 جنيه للشراء و4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.52 جنيه للشراء و4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.50 جنيه للشراء و4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.53 جنيه للشراء و4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.51 جنيه للشراء و4.55 جنيه للبيع.