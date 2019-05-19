اعترف راعي أغنام بقتل الطفل "أمير" (11 عاما) في منطقة أبوالنمرس بالجيزة، في أثناء مثوله أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة خلال نظر قرار تجديد حبسه، إذ قال إنّه قتل المجني عليه بعد شكه بأنّه سرق 4 غنمات منه، ما دفعه لتكبيل يديه وقدميه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب بالعصى، ليعترف بمكان الأغنام المسروقة.

"رجب" (25 عاما) المنسوب إليه تهمة القتل العمد، قال في أثناء استجوابه من قبل نيابة مركز الجيزة: "فضلت أضرب فيه وفجأة لقيته مش بينطق، مكنتش عارف أعمل إيه، شيلت جثته ورميتها قدام مستوصف في المنطقة، وبعد ما رميت الجثة لقيت الناس بتجري ورايا والشرطة كمان، مفيش دقايق ولقيت نفسي في المركز"، وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، موضحة أنّ الضحية كان يعمل لدى المتهم في رعي الأغنام، وأثناء عمله اختفت 3 أغنام، واعتقد المتهم أنّ الطفل هو المتسبب في ضياع الأغنام أو سرقتها، وكبّله بالحبال واستمر في تعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وحمل جثته وتركها أمام المستوصف وفرّ هاربا.

وألقي القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وما تزال التحقيقات مستمرة.