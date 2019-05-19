حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لعام 1440 هجريًا، بـ13 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحة أنّ تقدير قيمة زكاة الفطر جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحد أدنى عن كل فرد.

واختارت دار الإفتاء، الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، فقيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح، متابعة "البعض لا يدرك كيف يتم حساب قيمة الزكاة كل عام".

وأجابت دار الافتاء عن سؤال حول كيفية حساب قيمة زكاة الفطر، قائلة: "حسبناها على القمح اللي بيتعمل منه العيش اللي كل الناس في مصر بتاكله، لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب طيب سعر أردب القمح كام 655 جنيهًا، والأردب فيه 150 كيلوجرامًا، يبقى سعر الكيلو كام 4.40 جنيه".

وأضافت دار الإفتاء: "الزكاة 2.6 كيلوجرام، نضرب 2.6 كيلوجرام * 4.40 جنيه الناتج يساوي 11.44"، موضحة "13 جنيهًا يعني مزودين عن السعر بشويه لاختلاف الأسعار في الأردب".

تابعت: 13 جنيهًا الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٣ جنيهًا لو معاك ودخلك يسمح واللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ١٣ جنيه.. طيب أنا شايف إن ١٣ جنيه قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ١٣ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر وتخرج»