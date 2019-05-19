اعتمدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 149 مليون جنيه لمتطلبات عدد من أعضاء مجلس النواب لبرامج التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2018 - 2019".

وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان صادر صباح اليوم، أنّ المبلغ تضمن 18 مليون جنيه لمشروعات محافظة الجيزة، و14 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لتغطية 8 مشروعات، فضلًا عن 14 مليون جنيه لمحافظة الشرقية، و12 مليون للدقهلية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه لـ6 مشروعات لمحافظة القليوبية، و11 مليون جنيه لمحافظة سوهاج و9 ملايين جنيه لمحافظة الغربية،مبينة أنه سيجرى توزيع المبلغ المتبقي على مشروعات المحافظات الأخرى.

وأشارت "السعيد"، إلى أنّ المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية بالمحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين مما ييسر عليهم سبل الحياة، مبينة أنّ أبرز المشروعات تمثلت في مشروعات رصف الطرق بتكلفة تبلغ 61 مليون جنيه، فضلاً عن مشروعات مد شبكات الكهرباء 42 مليون جنيه.

وتابعت "السعيد"، أنّ الحكومة تهتم بدعم مشروعات التنمية المحلية؛ نظراً لارتباطها بسبل المعيشة للمواطن من شبكات طرق وكهرباء وغيرها، مشيرة إلى أنّ المبلغ المعتمد لمشروعات برامج التنمية المحلية على مستوى المحافظات؛ يأتي في إطار تحقيق عدالة التوزيع المكانية وفقاً للمحافظات التي تتطلب عدد من المشروعات الضروري الانتهاء منها.

ولفتت إلى أنّ كل برامج التنمية تقع في دائرة تحقيق الأهداف التنموية الكبرى والمتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمرتبطة بـ"رؤية مصر 2030"، مؤكدة أن الرؤية وضعت في سياقها كل المتطلبات والمشروعات مهما بلغت درجة أهميتها وبما تسهم به في رفع مستوى المعيشة للأفراد.

جدير بالذكر أنّ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت اعتمدت 120 مليون جنيه لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، فضلًا عن اعتماد 193 مليون جنيه لمحافظة بني سويف؛ ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة في شهر أبريل الماضي.