أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة والتي تبلغ 24 سفينة.

وأضاف يوسف، في بيان له، اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 396 شاحنة بضائع، و76 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 215 شاحنة، و67 سيارة، وشملت حركة الصادرات 181 شاحنة بضائع و9 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا، وشهد الميناء أمس وصول وسفر 3 سفن وهم "سينا، آيلة، وبريدج".

كما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة Michel selmer، بينما تغادر السفينتين القاهرة والحرية 2، واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهم "أمانة، الحرية 2، والنوى إكسبريس".