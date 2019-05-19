جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، حبس القيادي الإخواني المتهم عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتولي قيادة فيها، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأسدت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر.