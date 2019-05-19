قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عقب دعوة العاهل السعودي لعقد قمتين 30 مايو الجاري بممكة المكرمة، إن "يد الممكلة ممتدة للسلم والسلام وتسعى لتحقيقه بالمنطقة".

وأضاف "الجبير"، أن السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن في المنطقة، متهما طهران بسعيها المباشر ومن خلال وكلائها إلى إثارة المشاكل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة.