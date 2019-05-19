ألقت أجهزة الأمن فى البحيرة، القبض على 10 أشخاص من أهالي قرية "ليديا القصر" بمركز المحمودية، بتهمة اعتراض سيارة الحماية المدنية، حال سيطرتها على حريق شب بقطعة أرض زراعية بالقرية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بنشوب حريق بكمية من "التبن" بقطعة أرض فضاء ملك بعض الأشخاص بقرية "ليديا القصر"، واتهام مزارع -معين لنظارتها- شخصين مقيمين بالناحية ذاتها بإضرام النيران بالتبن لخلافات على قيمة إيجار مساحة من الأرض الزراعية بين المتهمين ومالكي تلك الأرض، واعتراض المتهمين وأهليتهما سيارة الحماية المدنية حال توجهها لإخماد الحريق.

وجرى استهداف القرية بحملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لضبط المتهمين وكل المخالفات، وأسفرت عن ضبط 10 مزارعين من مرتكبي واقعة اعتراض سيارة الحماية المدنية، وفحص 44 شخصا مشتبه بهم، من بينهم 6 من ذوي الأحكام وضبط 11 مركبة دون ترخيص (7 مركبات توك توك، 4 دراجات نارية).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستمرار في استهداف القرية بحملة مكبرة لضبط باقي المتهمين وكل المخالفات.