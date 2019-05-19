تسجيل الدخول
المدير الفني لنهضة بركان: جاهزون للفوز على الزمالك

أحدث الأخبار

وزير الزراعة يوافق على إقامة معهدين أزهريين بدمنهور والمحمودية

وزير الزراعة يوافق على إقامة معهدين أزهريين بدمنهور والمحمودية

محافظ البحيرة يعلن تشغيل خط مياه "الزعفرانة - الطرانة"

محافظ البحيرة يعلن تشغيل خط مياه "الزعفرانة - الطرانة"

"وسط التعليمية" بالإسكندرية: امتحان أولى ثانوي الورقي واضح ومن المنهج

"وسط التعليمية" بالإسكندرية: امتحان أولى ثانوي الورقي واضح ومن المنهج

"سيستم أولى ثانوي" بالبحر الأحمر "رايح جاي".. والطلاب حائرون

"سيستم أولى ثانوي" بالبحر الأحمر "رايح جاي".. والطلاب حائرون

عاجل| السيسي يطلع على الاستعدادت التنظيمية لكأس أمم أفريقيا 2019

عاجل| السيسي يطلع على الاستعدادت التنظيمية لكأس أمم أفريقيا 2019

"التموين": توريد 2.2 مليون طن قمح محلي

"التموين": توريد 2.2 مليون طن قمح محلي

اختيارات الوطن

"س وج".. كل ما تريد أن تعرفه عن زكاة الفطر

"س وج".. كل ما تريد أن تعرفه عن زكاة الفطر

«عبدالتواب».. مسحراتى أخرس بيلف بـ«ميكروفون وفلاشة»

«عبدالتواب».. مسحراتى أخرس بيلف بـ«ميكروفون وفلاشة»

اللهم إني صائم.. روض الفرج: غابة من الياميش والبلح والفول المدشوش.. و«كابر» مغلق للتحسينات

اللهم إني صائم.. روض الفرج: غابة من الياميش والبلح والفول المدشوش.. و«كابر» مغلق للتحسينات

خلف الكاميرا.. «يحيى علام»: الديكور أحد أبطال العمل والجمهور يركز حالياً فى كل صغيرة وكبيرة

خلف الكاميرا.. «يحيى علام»: الديكور أحد أبطال العمل والجمهور يركز حالياً فى كل صغيرة وكبيرة

قبطية تتطوع فى مائدة رحمن: مسلم ومسيحى لقمة واحدة

قبطية تتطوع فى مائدة رحمن: مسلم ومسيحى لقمة واحدة

تقدر تحشى 23 كرنبة فى ساعة ونص؟!

تقدر تحشى 23 كرنبة فى ساعة ونص؟!

الأكثر قراءة

عاجل