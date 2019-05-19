قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية كبرى لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للغاز الطبيعي في ظل نجاح مصر بزيادة الإنتاج والاسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التابع للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".

وأضاف وزير البترول أن استخلاص المشتقات ذات القيمة المضافة من خلال التشغيل المستدام لكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية أحد المحاور المهمة في تلك الاستراتيجية، لما تسهم به في تأمين احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والمشتقات الأخرى والتي تستخدم كمدخلات فى صناعة البتروكيماويات المصرية التي تم التوسع فيها بقوة كأحد الموارد المهمة في توفير النقد الأجنبي لمصر.

وأوضح "الملا"، أن المجمع نجح خلال العام الماضي في إنتاج أكثر من مليوني طن من المنتجات أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي بـ451 ألف طن من البوتاجاز وتغذية شركتي "سيدبك" و"ايثيدكو" بـ1.2 مليون طن من خليط "الإيثان - بروبان"، كما تم إمداد معامل تكرير البترول بالإسكندرية بـ91 ألف طن من المتكثفات، فيما بلغ إجمالي كميات البروبان التجاري المنتجة من المجمع 360 ألف طن جرى تصديرها بالكامل للأسواق العالمية.

رافق وزير البترول، خلال الجولة، المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

واستمع وزير البترول، ومرافقوه لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، أوضح خلاله نجاح مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية في إنتاج 26.6 مليون طن من المنتجات منذ بدء تشغيل المجمع وإشراف شركة جاسكو على إدارة وتشغيل مصنع بوتاجاز العامرية، دعم خلالها المجمع والمصنع بدعم السوق المحلي بـ10 ملايين طن من البوتاجاز، بالإضافة إلى إمداد معامل تكرير البترول بالإسكندرية بنحو 1.5 مليون طن من المتكثفات، كما جمع مجمع غازات الصحراء الغربية 5 ملايين طن من البروبان التجارى للأسواق العالمية ودعم صناعة البتروكيماويات بـ10 مليون طن من خليط الإيثان/بروبان.

وأشار "صلاح"، إلى أنه من المخطط خلال عام 2019 إنتاج 2 مليون طن من مشتقات الغاز من المجمع والمصنع منها 1.8 مليون طن من مجمع عازات الصحراء الغربية وتشمل 980 ألف طن خليط الإيثان/ بروبان، و450 ألف طن من البوتاجاز، و315 ألف طن من البروبان بالإضافة إلى 83 ألف طن من المتكثفات.

وخلال الجولة، أوضح رئيس جاسكو أنه يجرى العمل في مشروع نقل غازات حقل ريفين إلى مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية، والذي يتضمن خط غاز قطر 30 بوصة بطول 70 كم وخط غاز قطر 18 بوصة بطول 5 كم بالإضافة إلى ضاغطين لرفع ضغط الغاز قبل دخوله للمجمع ، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ خطوط الغاز نهاية العام الجارى، والضواغط خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 145 مليون دولار للحفاظ على مستوى إنتاج المشتقات للوفاء باحتياجات شركتى سيدبك وإيثيدكو من خليط الإيثان/ بروبان، بالإضافة إلى إنتاج البروبان والذي سيجرى تدفيعه إلى مصنع إنتاج البروبيلين الجارى إنشاؤه ضمن خطة توسعات شركة سيدبك، مع استمرار دعم السوق المحلي بمنتج البوتاجاز.