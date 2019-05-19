أطلقت مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، أول قافلة طبية للجاليات الأفريقية تحت عنوان "اطمن على نفسك"، بمستشفى بدايات بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور عدد من السفراء الأفارقة ومنظمات دولة، على رأسها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، والهلال الأحمر بمصر، ومؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، وصوت شباب أفريقيا.

وشارك في القافلة سفير دول غينيا في مصر سوريبا كمارا وسفير دولة كوت ديفوار في مصر، وكذلك ممثلين عن سفارات الكاميرون وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان ورواندا والصومال، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والتي قدمت عروضا للأطفال ومعلومات توعوية صحية للجاليات.

ونجحت القافلة في الكشف الطبي المجاني على أكثر من 300 شخص من مختلف الجاليات الأفريقية في مصر، في مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة العديد من الأطباء، على رأسهم الدكتور باسم ظريف دكتور القلب، والدكتور محمد عماد دكتور الأسنان، والدكتور محمد شحاته تخسيس و تغذية، والدكتور كامل سالم أخصائي النساء والتوليد، وأحمد سعد بتقديم الأدوية للجاليات.

وقالت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي، إن القافلة تهدف إلى دعم الجاليات الأفريقية في مصر، والكشف الطبي عليهم في مختلف التخصصات "القلب - والعيون - والأسنان - والأطفال"، بالشراكة مع جهات أممية وسفارات دول أفريقية في مصر، خصوصًا في ظل عدم وجود المصريين على الأرض بالنسبة للدول الأفريقية.

وأكدت خلال القافلة، أن المؤسسة ستطلق العديد من القوافل الطبية وستتوسع في دعم الجاليات الأفريقية صحيا عبر خطط قصيرة وطويلة ومتوسطة المدى، بشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وعُقد على هامش القافلة مؤتمر صحفي حضره عدد من السفراء الأفارقة في مصر، ومسئولي منظمات دولية أخرى، حيث أعرب سوريبا كمارا السفير الغيني في مصر، عن سعادته بهذه القافلة، مطالبًا بالتوسع في دعم الجاليات بصورة أكبر.

وأكد السفير الغيني، أن القافلة بداية مهمة لدعم الجاليات الأفريقية، وأن الأهم من القافلة هو استمرارية تقديم هذه الخدمات للجاليات، مؤكدا أن السفارة ستشارك في أي عمل للمؤسسة خلال الفترة المقبلة.

وقال ممثل سفارة جنوب السودان في مصر أدور، إن أغلب الجاليات الأفريقية في مصر من جنوب السودان، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى خدمة وأنه واثق في الطب المصري ولديه سمعة ممتازة من ناحية الشعب الجنوبي، مضيفا: "نتمنى أن المؤسسة وتوسع خدماتها".

بينما أكد ممثل سفارة الكاميرون في مصر، أن المؤسسة تقدم العديد من الخدمات للجاليات على الأرض، وأن المجال الطبي من أهم المجالات التي تحتاج للعمل، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم من قبل السفارات للمؤسسة وشريكة لها، خصوصًا أنها تخدم الجاليات.

وأكدت إيناس حمد مدير برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، أن برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين يدعم كل الأنشطة التطوعية التي تخدم المصريين وغير المصريين داخل مصر، معربة عن سعادتهم بدعوة مؤسسة الحلم الإفريقي للمشاركة في فعاليات اليوم، إيمانا منا بضرورة تعزيز الاهتمام بالجاليات الإفريقية وإدماجها ضمن نسيج للمجتمع.

وأشارت إلى مشاركة بعض المتطوعين من البرنامج في تنظيم فعاليات اليوم وتسجيل الحالات، وإلى أن البرنامج أيضا فتح قنوات التواصل بين مؤسسة الحلم الإفريقي ومنظمات الأمم المتحدة التي تعمل مع الجاليات الإفريقية، كما سيعمل البرنامج في الفترة المقبلة على تشجيع مشاركة الجاليات الإفريقية في الأنشطة التطوعية في المجتمعات التي يعيشون بها ما يقوى الروابط بين هذه الجاليات وأقرانهم من المصريين.