انطلاقة جديدة لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط

عقدت رابطة الكلّيات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط (ATIME) اجتماعا خلال اليومين الماضيين، في مركز القديس أغسطينوس في لبنان، بمشاركة الدكتورة ثريّا بشعلاني الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يضمّ العائلات الكنسيّة الأربعة، الأرثوذكسيّة، والأرثوذكسيّة الشرقيّة، والإنجيليّة، والكاثوليكيّة، في مصر ولبنان وسوريا والعراق.

ويأتي الاجتماع بعد مرور 10 سنوات من توقّف أنشطة الرابطة، وشارك فيه 18 عميدًا ومديرًا وممثّلًا لجميع الكليّات والمعاهد، أعضاء الرابطة.

وقال القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية، إنه تمّ انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة وهو يضمّ ممثّلين عن كلّ العائلات الكنسيّة المكوّنة لها: "الأب طانيوس خليل رئيسًا، والأب إدغار الهيبي أمينًا عامًا تنفيذيًّا، والقس بيشوي حلمي إبراهيم عبد الملك، والأب بسّام ناصيف، والقسّ صموئيل رزفي، أمناء تنفيذيّين مشاركين".

وأكّد المجتمعون على أهميّة العمل المسكونيّ المشترك في مجالات التنشئة اللاهوتيّة والرسالة والتضامن الأخوي، وشدّدوا على توحيد الرؤية المسكونيّة تلبية لحاجات الكنائس في الشرق الأوسط في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وذلك من خلال التعاون في حقول التعليم والبحث والرعاية.

واختتم اللقاء بوضع خارطة طريق، على أن يُعقد اجتماع الرابطة المقبل في أكتوبر 2019 بمصر.