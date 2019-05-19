تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الدين في الغسيل الكلوي أثناء الصوم.

وجاء نص السؤال كالتالي: يقول السائل: أصبت بفشل كلوي ما اضطرني لعمل غسيل كلوي، وذلك ثلاث مرات أسبوعيا - دخول الدم بجهاز للتنقية وأخذ الزوائد وإضافة المواد الناقصة من معادن ومقويات -، مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الشرايين والأوردة.

والسؤال هو: هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟وقالت الدار في جوابها عبر موقعها الرسمي: «لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين، وعليه: فإن الصوم لا يفسد بالغسيل الكلوي، ومما ذكر يعلم الجواب».