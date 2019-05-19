تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم الإسلام في الحقنة الشرجية للصائم المريض، وجاء نص السؤال كالتالي: "أرجو التفضل بالإفادة عما إذا كانت الحقنة الشرجية تفطر الصائم أم لا؛ خاصة أنّي قرأت ما يفيد ذلك، علما بأنّي كثير الصيام، وأنا رجل في الثالثة والثمانين من عمري، وسبق وأجريت عمليتي استئصال جزء من البروستاتا، وعملية فتق أربي أيسر، ولا أستطيع الحزق عند قضاء حاجتي، وأستعين بصيامي للتقرب إلى الله".

وذكرت الدار في جوابها عبر موقعها الرسمي: "يجوز لمن ابتلي باستعمال الحقنة الشرجية في أثناء الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، أنّ يقلد قول المالكية بأنّها لا تفطر، ويكون صيامه صحيحا ولا يجب القضاء عليه، وإنّ كان يستحب القضاء خروجا من خلاف جمهور العلماء".