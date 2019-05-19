استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، بمكتبه جورج فيري رئيس مجلس الشيوخ الكندي والوفد المرافق له.

وقدم "عبدالعال"، لرئيس مجلس الشيوخ الكندي لمحة عن تشكيل مجلس النواب المصري، مشيداً بالعلاقات المصرية الكندية على جميع المستويات، وفي كل المجالات، مستعرضاً عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبرى التي تشهدها مصر والمتمثلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الطموح، والذى تدعمه بنية تشريعية متميزة، تهدف إلى جذب الاستثمارات.

وأشاد رئيس مجلس النواب، بمستوى التعاون بين البلدين، معلناً عن إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البرلمان المصري والكندي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة على المستوى الثنائي.

وأعرب جورج فيري رئيس الشيوخ الكندي عن بالغ شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته لمصر، مبدياً حرص كندا على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كل المجالات وعلى جميع المستويات.