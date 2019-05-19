تعلن لجنة الصحة في مجلس النواب، توصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019-2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، خلال اجتماعها غدًا الاثنين.

وقالت إيناس عبدالحليم وكيل اللجنة، التي ترأست اجتماع اليوم المخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019-2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، إنّ من بين التوصيات زيادة البنود الخاصة بالمستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الخاصة بالصحة وقطاعاتها المختلفة، في ضوء مطالب مديريات الشؤون الصحية التي أبدتها أمام اجتماعات اللجنة.