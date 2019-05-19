عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية والإدارة الإشرافية بالجامعة، وهى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الحسابات والموازنة ، ومدير عام أمانة مجالس الجامعة، ومدير عام الشئون الإدارية، وأمين كلية التجارة بدرجة مدير عام ، ومدير عام الشئون الهندسية، ومدير عام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأمين جامعة مساعد للشئون الإدارية، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث، ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية وبلغ عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 30 متقدماً.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور السعيد أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتورجمال السعيد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور الأنصارى النيدانى أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق ببنهاكما ضمت اللجنة كل من الأستاذ يسرى ابراهيم رئيس هيئة الخدمات الحكومية عضوا من الخارج والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها بعد الانتهاء من عملها إلى رئيس اللجنة ويتضمن ترتيب المتقدمين كلٌ حسب أليات التقييم ووفقاً لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها.