"القاهرة السينمائي" يستضيف "سكرين انترناشونال" لاكتشاف المواهب

كشفت مجلة سكرين إنترناشونال، اليوم، عن إطلاقها مبادرة "نجوم الغد العرب" الشهيرة لاكتشاف المواهب من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

المهرجان الذي يمتلك في جعبته أكثر من 40 سنة من إبراز المواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعد علامة بارزة في المشهد الفني بالمنطقة، بالإضافة لقيمته كملتقى ثقافي مرموق والتي تجعله المنصة المثالية لتقديم أبرز المواهب الشابة من كل دول المنطقة.

"نجوم الغد العرب" مبادرة أطلقتها سكرين انترناشونال بهدف الاحتفاء بالمواهب العربية وتسليط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين والكُتّاب وصناع الأفلام الذين يستعدون لإثبات مكانتهم في الصناعة الدولية خلال السنوات المقبلة.

نسخة نوفمبر المقبل ستكون الثالثة للبرنامج، بعد نسختين شهدتا تسليط الضوء على عشر مواهب ناشئة من المنطقة، من بينهم المخرج المغربي علاء الدين الجم، والذي يُعرض فيلمه الطويل الأول "القديس المجهول" ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان الحالي.

قائمة المشاركين السابقين في "نجوم الغد العرب" تضم أيضًا المخرجين مونيا عقل (لبنان) أمجد الرشيد (الأردن) وأيمن الشطري (العراق)، وجميعهم يستعدون حاليًا لتصوير فيلمهم الطويل الأول.

كذلك تضمن البرنامج من المواهب التمثيلية المصري أحمد مالك (شيخ جاكسون) السوري سامر اسماعيل (يوم فقدت ظلي) الفلسطينية ماريا زريق (واجب) والتونسية مريم الفرجاني بطلة فيلم "على كف عفريت" الذي عُرض في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان 2017.

وستقوم مراسلة سكرين انترناشونال في الشرق الأوسط ميلاني جودفيلو باختيار المواهب الصاعدة من المنطقة خلال الأشهر المقبلة، لإعداد القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال مهرجان القاهرة.

وقال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة: "نشعر بسعادة غامرة لإحضار سكرين إنترناشونال برنامج نجوم الغد العرب إلى القاهرة، فالمهرجان وفر منذ انطلاقه عام 1976 منصة لتقديم المواهب العربية في الإخراج والتمثيل، والذين حقق كثير منهم نجاحًا وشهرة واسعة على المستوى الدولي".

وأضاف: "المنطقة غنية بصناع الأفلام الموهوبين والمتحمسين والملتزمين، وتمثل هذه الشراكة فرصة عظيمة لرفع صورة صناعة السينما الإقليمية على المسرح الدولي وإبراز الأصوات الجديدة التي تمتلك قصصًا استثنائية للحكي، الهدف الذي يمتلك الآن قيمة وأهمية أكثر من أي وقت مضى، نحن متحمسون للغاية لعرض الإنجازات والمواهب الجديدة القادمة من المنطقة بالتعاون مع سكرين انترناشونال".