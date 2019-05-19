تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع سفارة الكويت بالقاهرة، حفلا لفرقة "معيوف مجلي" للفنون الشعبية، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 21 مايو، على المسرح الصغير.

يأتي ذلك ضمن السهرات العربية والإسلامية التي تنظمها خلال شهر رمضان المعظم، حيث تقدم مجموعة من الإيقاعات والفنون التراثية الكويتية، التي تتنوع بين العرضة، الصوت، السامري، والدزة إلى جانب الفنون البحرية التى اشتهرت بها.

يذكر أن الراحل معيوف مجلي ولد عام 1924 ورحل عام 1996، كان مولعا بالغناء والفن البحرى منذ صغره، أسس فرقته عام 1961 بعد انفصاله عن فرقة بن حسين، وكان عملها في البداية مقصورا على فن الأصوات غير أنه بدأ بتقديم الفنون البحرية التى انتشرت في الكويت والخليج العربي ودول مجلس التعاون منذ أوائل السبعينيات.