قالت الدكتورة ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام الأسبق، إنه من المهم أن يتحدث الإنسان إلى الله بشكل مستمر، مشيرةً إلى أنها كلمت الله عندما كان زوجها المعلق الراحل حمادة إمام مريضًا، حيث أُستصل جزءً من أمعائه.

وأضافت "الحلواني"، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد الخطيب، في حلقة اليوم السبت، من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090"، أنها كانت تصلي وتدعو كثيرًا إلى الله وتبكي، حتى يشفي الله زوجها.

وتابعت: "مرة كنت لوحدي في البيت، قرأت القرآن، وفتحت التلفزيون، لقيت مباراة ويستهام والزمالك، وكانت أحب مباراة لزوجي، وكنت حاضرة فيها، وحمادة سجل فيها 3 أهداف، وكان بيشاور لي في المدرج عشان كنا مخطوبين، فأنا شعرت إن ربنا بعتلي الرسالة دي عشان يقولي اتطمني جوزك هيبقى بخير".

وأردفت: "الحمد لله مرت هذه الفترة على خير، وخرج من المستشفى، ومرت بعد هذه الواقعة العديد من السنوات، عشنا فيها بكل حب وخير وسعادة، لكن القدر لا يمهل الإنسان، والله مد في عمره سنوات لكنه استعاد وديعته بعدها، وهو أحق بها".