أحال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، 29 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى العبور التخصصي للتحقيق العاجل، نظرا لتغيبهم وعدم التزامهم بنوبتجيات العمل، بالإضافة إلى قرار باستدعاء مسؤولي المعمل بالمستشفي وإحالتهم للتحقيق، لغيابهم الجماعي، الذي أدي بدوره لإغلاق المعمل.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة للدكتور محمد يوسف إلى مستشفى العبور، صباح اليوم، وشملت الجوله تفقد كل أقسام المستشفي ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، واستمع لمرافقيهم، وأوصي بإعادة تنظيم وهيكلة قسم الحضانات.

كما تفقد شبكة الغازات التي وجد بها عدد 2 أسطوانة تعمل فقط، فأمر بتوصيل جميع الأسطوانات، لزيادة دعم شبكة الغازات، وتم توصيلهم بالفعل أثناء الجولة.

كما استدعى مسؤول الصيانة لإصلاح محبس المياه العمومي، نظرا لتعطله بالإضافة لمسئول السلامة والصحة المهنية، لمتابعة ومراجعة طفايات الحريق وتطبيق معايير السلامة المهنية، كما تضمنت الجولة تفقد غرفة العمليات وعيادة الأسنان وصيدلية المستشفى.