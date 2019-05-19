عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ورحبت محافظ دمياط بهذا اللقاء، كما أثنت على جهود الوزارة في نشر الفكر المستنير والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة.

من جانبه توجه الوزير بالشكر لمحافظ دمياط والقيادات التنفيذية والأمنية، على ما يبذلونه من جهد لخدمة المواطنين بالمحافظة، مؤكدا أهمية روح الترابط، للتصدي للشائعات وتجديد الخطاب الديني والفكر الدعوي.

وتضمن الاجتماع إصدار عدد من التوجيهات الخاصة بإعداد وإتمام الصيانة الشاملة بالمساجد وتفعيل مركز التدريب للأئمة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وكذلك توزيع المساعدات على القرى الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن مناقشة خطة الأوقاف للمشاركة في محو الأمية.