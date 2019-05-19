شكلت الدكتورة ياسمين فؤاد، لجنة رفيعة المستوى، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور.

ووجهت الوزيرة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تلك الروائح والأدخنة، ووفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة، اليوم.

وتوجهت اللجنة إلى مكان شكاوي المواطنين، لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والتعامل بشكل سريع مع شكاوي المواطنين وتبين من بعض مقاطع الفيديو والصور انتهاج بعض سائقي نقل المخلفات لسلوكيات خاطئة حيث يقومون بإلقائها على جانبي الطريق مما يؤدي إلى اشتعالها ذاتيا.

كما رصدت اللجنة مقلبا عشوائيا كبيرا بجوار جمعية أحمد عرابي ويبعد عن الكتلة السكنية مسافة كيلومتر، وهو ما يتسبب في صدور تلك الروائح الكريهة والأدخنة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأجهزة المعنية، للتخلص الآمن من تلك المخلفات.

وبالنسبة للمدفن المحكوم بصحراء مدينة العبور الجديدة، الذي يبعد عن المناطق السكنية الجاري إنشاؤها بمسافة أكثر من 2.5 كيلومتر، فقد أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الموقع الحالي الذي يخدم محافظتي القاهرة والقليوبية يعمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تخصيص موقع دائم للتعامل مع المخلفات.

وأشارت إلى إغلاق الموقع الحالي بعد الانتهاء من الإجراءات الادارية الخاصة بتخصيص 1000 فدان لإنشاء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ومدافن صحية للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة، وسيتم تحويل الموقع الحالي فور الانتهاء من عملية تخصيص الأرض إلى مسطحات خضراء ومتنزهات عامة لسكان المنطقة.