كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن رأيه في الدور الروسي والأمريكي فيما يخص الشرق الأوسط والمنطقة العربية، حيث ذكر أنه يّعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدًا، حيث تقابلا كثيرًا منذ أن كان بوتين رئيسًا للوزراء، وأيضًا عندما أصبح رئيسًا لروسيا، موضحًا أن بوتين يعمل على استعادة الدور الروسي في العالم وفي الشرق الأوسط.

وأضاف "مبارك"، خلال حوار أجراه مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء الكويتية"، :" بوتين نجح بالفعل في استعادة هذا الدور بشكل فعال ومؤثر في كل القضايا الدولية والإقليمية"، وتابع أن الإدارة الأمريكية الحالية هي إدارة غير تقليدية على مستوى الداخل الأمريكي وكذلك على المستوى الدولي، والشعب الأمريكي انتخب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على هذا الأساس.

وأضاف: " أتمنى أن تّعي الإدارة الأمريكية جيدا خصوصية الوضع في الشرق الأوسط والأرث التاريخي لمشاكل المنطقة وعلى رأسها قضية السلام العربي ـ الاسرائيلي حتى تكلل أي مبادرات من جانب أمريكا في هذا الإطار بالنجاح، ولكني أرى أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس وكذلك الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السورية والتغاضي عن استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة يقوض بشكل كبير من فرص السلام في المنطقة".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية سعت قبل توليها مقاليد الأمور وفي الأيام الأخيرة لإدارة أوباما لتعطيل صدور قرار من مجلس الأمن يدين التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة ولم تفعل شيئا على مدار العامين الماضيين في وجه استمرار هذا التوسع، موضحًا أن وزير الخارجية الأمريكي صرح مؤخرا أن كل المحاولات من الإدارات الأمريكية السابقة للوصول لحل للقضية لم يكتب لها النجاح، وبالتالي علينا أن نتخذ مسار جديد ومختلف.

وتابع :" من واقع خبرتي ومعاصرتي لكل ذلك منذ كنت نائبا للرئيس السادات أرى أن المسار ليس هو المهم، المهم الأسس التي ينطلق منها هذا المسار أيا كان شكله، إذا كان هذا المسار الجديد المزمع طرحه من الإدارة الأمريكية لن يتعامل مع القضايا الجوهرية التي هي أساس الصراع، فمن الصعب التخيل أن يكتب له النجاح للوصول لسلام عادل ودائم في المنطقة".