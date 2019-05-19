انتحرت طالبة بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الرابع، اليوم، بأحد عقارات منطقة السيوف، شرق الإسكندرية، فيما أكدت أسرتها بأنها كانت تعاني من مرض نفسي.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بانتحار طالبة، بمنطقة السيوف، دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثالث وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة فتاة تدعى "إيثار. إ"، تبلغ من العمر 25 عامًا، طالبة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، مسجاة أمام العقار سكنها وبها العديد من الإصابات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال أسرتها، قالت في التحقيقات، إن المتوفاة متزوجة ولديها طفلين وكانت تعاني من مرض نفسي، وقامت بمغافلتهم وإلقاء نفسها من الطابق الرابع، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتها.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثالث بالواقعة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة "تم النقل"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.