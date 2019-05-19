«الإسكان»: ندرس مقترحاً لإنشاء بيوت ريفية فى الوادى الجديد

قالت وزارة الإسكان إنها تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد، والتى تمثل أكثر من 40% من مساحة مصر، فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى بيان، اليوم: يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بالمحافظة 912 وحدة، تم تخصيص 370 وحدة منها، وجارٍ استكمال الإجراءات لـ150 وحدة أخرى، بجانب بيع 319 وحدة للمحافظة بمدن (باريس، وبلاط، والفرافرة).

وأوضحت «عبدالحميد» أن محافظ الوادى الجديد، قدم مقترحاً لإنشاء بيوت ريفية للحاجزين خارج الأولوية، والبالغ عددهم 300 حاجز، نظراً لملاءمتها لطبيعة ونمط حياة المواطنين بالوادى الجديد، ورحب الوزير بذلك شريطة قبول المواطنين بالنموذج الجديد، وشروط الشراء والموقع المقترح.

من جانبه، أكد محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، وتشمل، مشروع محور الفرافرة ديروط، بطول 310 كم وعرض 10.5 متر، بتكلفة 1.715 مليار جنيه.