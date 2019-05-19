لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم، في حادث تصادم وقع على طريق ترعة السلام بالدقهلية.

وقال مصدر طبي إن الحادث تسبب في مصرع حلمي يوسف علي، 46 سنة، من قرية البصراط مركز المنزلة، وأصيب كل من حمزة مختار، 40 سنة، وأحمد محمد علي، 27 سنة، ومحد أحمد محمد، 40 سنة، والسيد جمال أمين، 35 سنة، وجميعهم من بورسعيد، وأحمد حسن لطفي، 16 سنة من المطرية، ورضا الشبراوي محمود، ونادية يوسف علي، 5 سنوات.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أنه تم التعامل مع الحالات وأحيلت إحدى الحالات إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، موضحا أن معظم الإصابات كسور مضاعفة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف نقلت بقية المصابين إلى مستشفى المنزلة المركزي.