لقيت طفلة مصرعها، اليوم، بعدما صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق أمام قرية الديسة التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بمصرع طفله دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق وانقلاب السيارة في ترعة الذوات عندما حاول تفاديها.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طفلة وتدعى هبة حمدي محمد السيد، 8 سنوات، ومقيمة بعزبة الديسة التابعة لمركز بني عبيد.

بالفحص تبين أن السيار ة رقم 220326 ملاكي الشرقية قيادة النقيب "هاني.ا.ح"، حال استقلاله السيارة ظهرت الطفلة أمامه فجأة وحاول أن يتفاداها إلا أن السيارة اختلت وصدمتها وسقط في ترعة "الذوات".

وتمكن الأهالي من استخراج السيارة من مياه الترعة ونقل جثة الطفلة إلى مستشفى بنى عبيد، وإنقاد قائد السيارة، وبسؤال والد الطفلة أكد أن ابنته كانت تعبر الطريق وفوجئ قائد السيارة بها إلا أنه حاول تفاديها فلم يستطع وصدمها وسقط بالسيارة في مياه الترعة.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.