واصلت أجهزة مركز ومدينة العياط، حملاتة المكبرة لليوم الثالث على التوالي، لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالطرق والشوارع بالمدينة.

قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس مركز ومدينة العياط، إن الحملة التي شنتها أجهزة المدينة، اليوم، لرفع الإشغالات بالتعاون مع المرور ومركز شرطة العياط أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف تستمر الحملات الصباحية والليلية طوال شهر رمضان وأيام عيد الفطر، لرفع الإشغالات وازالة المباني المخالفة.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز بالنزول للشارع وقيادة حملات الإشغالات بأنفسهم وعدم الاكتفاء بتلقى التقارير الورقية بل يتم مواجهة المخالفين على الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.