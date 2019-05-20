رانيا بدوي: "حلا شيحة نسيت التمثيل ولازم تتدرب"

قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن أداء الفنانة حلا شيحة بمسلسل زلزال غير مقنع، مضيفة، "حلا نسيت التمثيل وتحتاج لإعادة التدريب فأداءها كان صدمة بالنسبة لي".

وأضافت "بدوي"، خلال تقديم برنامج "نشرة رنووش" المعروض على صفحتها الرسمية على موقعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، مساء الأحد، أن مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان هذا العام ضعيف جدا، مؤكدة أن ضعف المسلسل يرجع لسوء اختياره للعمل وتكرار الفكرة، موضحة أن رمضان لم يركز في العمل رغم كونه ممثلا مميزا وموهوبا.

وتابعت: "مع احترامي لقول محمد رمضان عن نفسه أنا نمبر 1 الإ انه هذا العام لا يستحق إلا نمبر 10 وذلك على أقصي تقدير"، لافتة إلى أن "المؤلف الكبير عبدالرحيم كمال، صاحب قصة مسلسل زلزال فاجأنا منذ أيام بإعلانه أن المخرج لا يعرض العمل كما هو متفق عليه، وأن هناك شخصيات جديدة أضيفت على السيناريو، كما أن الأحداث تغيرت".

وعرضت "بدوي" رأي المؤلف بضرورة إيقاف العمل لحفظ حقوقه، مطالبة القائمين على المسلسل بضرورة وقفه لمصلحة الجميع، مؤكدة أن إيقافه سيكون من مصلحة الجميع بما فيهم الممثلين لأنه يخصم من رصيد الكل.

وعن مسلسل "زي الشمس"، التي تؤدي بطولته الفنانة الشابة دينا الشربيني، علقت الإعلامية، "دينا الشربينى أداءها تحسن بنسبة كبيرة عن أداءها العام الماضي في مسلسل مليكة"، منوهة إلى أن معظم مشاهد البكاء التي ظهرت بها الشربيني مكررة، بخلاف مشهد واحد الذي ظهرت فيه مع الفنان أحمد السعدني تواجهه بخيانته لها مع شقيقتها، موضحة أن الاعتقاد السائد لدى بعض الفنانين بأن كثرة مشاهد البكاء والعويل يظهر إمكانيات الممثل خاطئ.

وأشارت إلى أن المخرج سامح عبدالعزيز تولى العمل بعدما أعدته المخرجة كاملة أبوذكري من البداية، وعلى طريقة الفراعنة محى اسمها من التتر، لكن يبقي الأغرب في هذا المسلسل هو عدد فريق الكتابه، لافتة إلى أن هناك 7 أشخاص بقيادة المؤلفة مريم ناعوم، ساهموا في الكتابة، وهذا أمر غريب، خاصة أن المسلسل لا يستحق كل هذا العدد، فهو مقتبس عن عمل إيطالي.

وشددت الإعلامية على أن الكتابة في مصر في أزمة كبيرة بعد انتهاء عصر العمالقة أسامة أنور عكاشة، وصفاء عامر، ومحمد جلال عبدالقوي.