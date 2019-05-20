زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، مستشفى الهرم، للاطمئنان على مجموعة مِن السائحين من دولة جنوب أفريقيا، الذين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء حادث التفجير بالقرب من المتحف المصري الكبيري بالجيزة.

واصطحبت وزيرة السياحة ومحافظ الجيزة مجموعة من السائحين في جولة بمنطقة الأهرامات وأبوالهول والبانوراما، بحضور السيد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، واستمعوا منه إلى شرح للمنطقة والتقطوا الصور التذكارية.

وبعد انتهاء الجولة، اصطحبت الوزيرة والمحافظ المجموعة إلى الفندق في حضور سفير دولة جنوب أفريقيا بالقاهرة، لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة على رحلتهم التي كان مقرر لها، مساء اليوم.

وأصيب 17 شخصا، بينهم 7 سائحين من دولة جنوب أفريقيا، في تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط المتحف المصري الكبير، غربي القاهرة، اليوم.

وقالت مصادر أمنية إن العبوة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية بميدان الرماية، في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة. وكانت الحافلة تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا.