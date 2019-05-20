تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، من بينها القاهرة، الإسكندرية، السويس، وقنا، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:19
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:36
أذان المغرب 6:52
أذان العشاء 8:23
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:19
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:45
أذان العشاء 8:14
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
أذان الفجر 3:14
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 3:23
أذان المغرب 6:39
أذان العشاء 8:08
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
أذان الفجر 3:16
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:47
أذان العشاء 8:17
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
أذان الفجر 3:28
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 3:15
أذان المغرب 6:33
أذان العشاء 7:57