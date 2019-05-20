تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، من بينها القاهرة، الإسكندرية، السويس، وقنا، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:19

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:52

أذان العشاء 8:23

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:19

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:45

أذان العشاء 8:14

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

أذان الفجر 3:14

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 3:23

أذان المغرب 6:39

أذان العشاء 8:08

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر 3:16

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:31

أذان المغرب 6:47

أذان العشاء 8:17

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر 3:28

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 3:15

أذان المغرب 6:33

أذان العشاء 7:57