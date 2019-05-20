قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني عاصم عبد الماجد شخصية دموية بامتياز، حيث إنه مازال فخورا بالجرائم التي ارتكبها ويعتبر ما فعله هو اجتهاد.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن عاصم عبدالماجد كان قد أعلن انفصال محافظة أسيوط عن مصر، كما أنه قتل أكثر من 117 ضابطا بالشرطة.

وأشار الديهي إلى أنه حُكم على عاصم عبدالماجد بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحينها أعلن توبته عن الفكر الجهادي، وعندما وصل الإسلاميون إلى الحكم خرج من السجن بعفو رئاسي وعاد لأفكاره الجهادية مرة أخرى.

وأوضح الديهي أن عاصم عبد الماجد ولد عام 1985 بمحافظة المنيا وينتمي لأسرة بسيطة، موضحًا أن والده كان موظفا بوزارة التربية والتعليم وعضوا بالاتحاد الاشتراكي، مؤكدًا أن "عبدالماجد" كان اشتراكيا مثل والده ولم يكن إسلاميا على الإطلاق، حيث إنه التحق بكلية الهندسة جامعة أسيوط.

وأكد الديهي أن عبدالماجد تزوج وهو في السجن، حيث أتيحت له الخلوة الشرعية مع زوجته وأنجب منها 6 أطفال.

وأوضح "الديهي"، أن عاصم عبد الماجد خرج من السجن بعفو رئاسي، ولكنه انخرط في الجماعات الإسلامية مرة أخرى عام 2011 وكان يتحدث باسمهم وعرض مقطع فيديو لعاصم عبد الماجد وهو يؤكد أن كل من يعارض الرئيس المعزول محمد مرسي هو كافر، قائلا: "كل من شارك من الإعلاميين في استضافة وتلميع وظهور عاصم عبدالماجد أو عبود الزمر أو وجدي غنيم سيحاسب يوم القيامة، ويجب أن يحاسب الآن بالقانون، عاصم عبد الماجد كان يطالب بمحاصرة منازل القضاة".