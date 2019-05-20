الديهي: الإخوان آكلي لحوم بشر والسادات أدرك خطورتهم بعد فوات الأوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أخرج التيار الإسلامي من السجون وأطلقهم في المجتمع.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، "محاولة اللعب مع الجماعات الإسلامية خطر، وإخراجهم من القمم والتعامل معهم والرقص معهم، هو رقص دموي، الإخوان هم آكلي لحوم بشر".

وأوضح الديهي، أن الدكتور محمود جامع، الطبيب الخاص للرئيس الراحل أنور السادات أكد في كتابه أن الرئيس السادات أدرك خطورة الجماعات الإسلامية عندما انفلت الوقت من بين يديه، مشددا على أن لسادات كان يخطط لسجن الإخوان والتيار الإسلامي مرة أخرى في الأيام الأخيرة قبل اغتياله.