موعد صلاة الفجر اليوم الإثنين 20-5-2019 في مصر

استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض موعد صلاة الفجر، اليوم الإثنين 20 مايو، وعلى مدار شهر رمضان الكريم، بعدد من محافظات ومدن الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل منها، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة

صلاة الفجر 3:19 صباحا.

الجيزة

صلاة الفجر 3:19 صباحا.

القليوبية

صلاة الفجر 3:18 صباحا.

الإسكندرية

صلاة الفجر 3:19 صباحا.

أسيوط

صلاة الفجر 3:29 صباحا.

المنيا

صلاة الفجر 3:27 صباحا.

الدقهلية

صلاة الفجر 3:14 صباحا.

طنطا

صلاة الفجر 3:17 صباحا.

السويس

صلاة الفجر 3:14 صباحا.

الغردقة

صلاة الفجر 3:18 صباحا.