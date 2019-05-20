نشر المخرج والإعلامي عمر زهران، صورا له بصحبة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال زيارته لها داخل المستشفى.

وكتب "زهران" تعليقا على الصور: "كل الدعوات من قلبي.. لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن الرائعة دوما.. سهير البابلي".

وأظهرت الصور، تعرض الفنانة الكبيرة لوعكة صحية، مرتدية "طاقية طبية" ومعصم طبي على يديها.

وظهرت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل غرفة بأحد المستشفيات، وهي تتبادل الحديث والابتسامات مع المخرج الكبير.

وتفاعل رواد الموقع مع دعوات "زهران"، متمنين للفنانة الكبيرة الشفاء العاجل.