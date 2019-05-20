أعلن المخرج عمر زهران، تحسن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي، حيث تمكث في المستشفى منذ أسبوع مضى بعدما عانت من ارتفاع نسبة السكر في الدم لديها.

وأضاف زهران في تصريح لـ"الوطن" أنه قام بزيارتها من أجل الاطمئنان على صحتها، لكن تمنع إدارة المستشفى الزيارة لها، وصرح له بمقابلتها بسبب صداقته التي تمتد لسنوات مع عائلتها.

وقال المخرج إنه نشر مجموعة صور لزيارته لها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حتى يدعوا لها أحبائها ويطمئن جمهورها عليها، مشيرا إلى أن الطبيب المتابع لحالتها طمأن أسرتها بحالتها المستقرة والآخذه في التحسن.

كان المخرج عمر زهران، نشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا تجمعه مع الفنانة الكبيرة سهير البابلي وكتب عليها: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونه الفن والرائعه دوما.. سهير البابلي".