دراما رمضان زمان| بوابة الحلواني.. مسلسل قدم التاريخ للبسطاء

يعد من كلاسيكيات الدراما التلفزيونية في مصر والوطن العربي، مسلسل "بوابة الحلواني" أحد المسلسلات التاريخية التي تعمقت في الشخصية المصرية.

قدم مسلسل بوابة الحلواني "الجزء الأول" في شهر رمضان عام 1992، وسرد في إطار تاريخي تفاصيل الحياة المصرية في عهد الخديوية، من خلال إلقاء الضوء على تاريخ أسرة الحلواني، ومشروع حفر قناة السويس، وانتقال العمال والأسر للعيش بالقرب من القناة، والتأثيرات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية على المواطنين المصريين نتيجة هذا الحدث والمشروع الكبير، وركزت أحداث المسلسل على عهد الخديوي إسماعيل من الجانب السياسي، والشعبي والصراعات القائمة من أجل السلطة بهذا الوقت.

ضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم في مصر، فهو من بطولة "عبد الله غيث، سميرة عبد العزيز، أحمد راتب، سناء يونس، صلاح قابيل، ليلى طاهر، خالد النبوي، حسن حسني، سعاد نصر، عبد الله فرغلي"، والعديد من النجوم، تأليف الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن.

قدم المسلسل في أكثر من جزء، الجزء الثاني في عام 1994، والثالث عام 1997 وكان الجزء الرابع والأخير في عام 2001.

وحقق التيتر الخاص بالمسلسل نجاحا كبيرا، وصار من الأغنيات التي تعبر عن مصر وشعبها وحب المصريين لوطنهم، والتيتر من كلمات: سيد حجاب وألحان والموسيقى التصويرية للمسلسل للموسيقار بليغ حمدي، ومن غناء علي الحجار.