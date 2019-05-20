"ترامب": الاقتصاد الإيراني "مدمر".. والحرب قد تكون مهمة

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي وذلك لأنها مثلت مشكلات عده منذ وقت طويل.

وأضاف "ترامب"، خلال حواره مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنّ إيران تسعى لزيادة الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا: "إيران مثّلت مشكلة لسنوات طويلة، انظر إلى الصراعات التي تسببوا فيها".

وأشار إلى أنّ أن أولى الاجتماعات التي عقدها بعد وصوله للبيت الأبيض في شهر يناير 2017؛ كانت مع القادة العسكريين بالبنتاجون بخصوص إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "المواقع المضطربة" كانت بتحريض من إيران وكان الأمر مرتبطًا بالجيش الإيراني وأشخاص تدفع لهم إيران.

وهاجم ترامب؛ الرئيس السابق باراك أوباما لإبرامه اتفاق نووي مع طهران عام 2015، ووصفه بـ"الاتفاق المرعب" والذي بسببه تدفقت أموالًا طائلة على نظام طهران وصلت لـ150 مليار دولار، موضحًا أنّ العقوبات المفروضة على طهران بعد انسحاب أمريكا بدأت تؤتي ثمارها وأصبح الاقتصاد الإيراني مدمرًا".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنّ احتماليه الحرب مع إيران "مفروضة"، متابعًا "من المفروض أيضًا هو عدم امتلاكها أي أسلحة نووية، وألا يكون بوسع إيران تهديد العالم"، مبينًا: "أنا شخصيًا ضد الحروب التي تؤذي الاقتصاد وتزهق أرواح البشر، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون مهمة".