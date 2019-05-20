أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جرى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بـ23 قطعة أرض في 18 مدينة جديدة، بمقار أجهزة المدن المطروحة بها، وذلك ابتداءً من اليوم الإثنين.

وأوضح وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتلبية رغبات المتقدمين لحجز قطع الأراضي، مشيراً إلى أن القطع الـ23 خدمية، لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 م2، بـ18 مدينة جديدة، وهي: (القاهرة الجديدة – الشروق – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – السادات – 15 مايو – الصالحية الجديدة – العاشر من رمضان – الشيخ زايد – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – بدر – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة).

وقال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنّه يجرى البيع للأفراد والشركات القائمة بعد سداد جدية الحجز بواقع 10% من قيمة الأرض، لافتا إلى أنّه يجرى استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفي) بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية - 0.5% مجلس الأمناء) خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة على التخصيص.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه في حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة، يجرى المفاضلة بين المتزاحمين طبقاً لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، وتلتزم الشركة، أو الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ويتم الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية.

ولفت إلى أنه يجرى تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 حتى 27 يوينو 2019 بمقر جهاز المدينة المختص، مشيراً إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وللاستفسارات يجرى مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص.