صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية التابعة لوزارة الإسكان، بأنّ الهيئة قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، للسداد دون غرامات تأخير، للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية)، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من المُخصص لهم الوحدات الصناعية.

وقال "السباعي"، إنه يجرى منح التيسيرات طبقاً لما يلي:

- أولاً: لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة التشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص.

- ثانياً: بالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات -بنشاط صناعي والمغلي تخصيصها- بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد يجرى إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنّه يجرى تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

- أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- تحقيق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة.

وأوضح أنّه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وسددت إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري على الأراضي التي جرى سحبها وإعادة تخصيصها للغير، مؤكدًا أنّه في حالة عدم الالتزام سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.