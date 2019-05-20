جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مسجل خطر لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد لخفير الدقي، وحيازة سلاح أبيض وسرقة بالإكراه.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن بداية الواقعة كانت منذ قرابة 8 أيام، بورود بلاغًا من أصحاب المحلات ورواد منطقة الدقي، يفيد بالعثور على جثة خفير مقتول أسفل كوبري الدقي.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، والرائدين حسام العباسي ومحمد مجدي معاوني المباحث، إلى مكان الواقعة، وبدأت القوات في إجراء معاينة للمكان وتفريغ كاميرات المحلات القريبة من مسرح الجريمة، وتبين أن الضحية يعمل خفير في شركة المقاولون العرب الخاصة بعمل صيانة لكوبرى الدقي، وأن المجني عليه، تسلم عمله منذ 4 أيام، قبل قتله.

كما تبين من المعاينة والتحريات التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث القطاع، والعقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، أن اختفاء مبلغ مالي من حافظة نقود المجني عليه، وعثر بجوار جثته على هاتفه المحمول، بالتزامن مع معاينة المباحث، حضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وعقب انتهاء النيابة من مناظرة جثة الضحية، بدأ فريق البحث من تفريغ الكاميرات وتتبع خط سير المتهم بارتكاب الواقعة، وطاردت المتهم في أماكن يتردد عليها، بعدما تمكنت من تحديد هويته، والقى القبض عليه، وتم احالته للنيابة العامة، وباشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.