أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه يتم تكثيف الحملات المرورية على الوحدات الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة منذ بدء شهر رمضان، منها جولات صباحية ومسائية، مشيرا إلى أنه تفقد وحدات صحية بإدارات بنها وطوخ وقليوب، إلى جانب تفقد مستشفى شبين القناطر المركزي للوقوف على مدي جاهزية الوحدات لحالات الطوارئ.

وأضاف "الطباخ" أنه أنه أحال 15 طبيبا وممرضا بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق، نظرا لتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه جري التنبيه على تكثيف التواجد في الفترة التي تسبق وقت الإفطار بساعة لمواجهة حالات حوادث الطرق، وبعد الإفطار بساعة أو ساعتين لمواجهة حالات القيء وحالات المغص وأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح مدير صحة القليوبية، أنه تم الانتهاء من عملية الهدم لمستشفى طوخ المركزي، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال 30 شهرا وإعلان دخولها الخدمة، لتقدم خدماتها لمركز ومدينة طوخ والطريق الزراعي، وبعض المراكز المجاورة.