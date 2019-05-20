على اسم أغنية روسية.. 10 معلومات عن صاروخ "كاتيوشا" الذي استهدف العراق

عثرت عمليات بغداد بقيادة الفريق الركن جليل الربيعي، على منصة إطلاق الصاروخ من طراز "كاتيوشا" الذي أطلقه مجهولون على المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية، مساء أمس.

وعثر على المنصة أمام الجامعة التكنولوجية قرب سريع محمد القاسم، المنطقة التي تبعد نحو كيلومترات معدودة فقط عن المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والسفارات وسط بغداد.

وحسب "سبوتنك" فإنّ صاروخا أطلق على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، التي تضم مبان حكومية وسفارات أجنبية لكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا.

وحسب ما نشر في وسائل الإعلام مواصفات "كاتيوشا" كما يلي.

1. نوع من المدفعية الصاروخية "الروسية" بنيت في عهد الاتحاد السوفيتي.

2. من القاذفات متعددة الصواريخ.

3. أول صواريخ ذاتية الدفع في العالم.

4. أول مدفعية ذاتية الدفع أنتجت على نطاق واسع في الاتحاد السوفيتي.

5. أول من استخدم السلاح كان الجيش الأحمر الروسي خلال الحرب العالمية الثانية.

6. تتميز كاتيوشا بتوصيل كمية مدمرة من المتفجرات إلى المنطقة المستهدفة بطريقة أسرع لكن بدقة أقل.

7. من القذائف غير المكلفة نسبيا وسهلة الإنتاج.

8. تعود أصول تسمية القذيفة إلى الأغنية الشعبية الروسية، كاتيوشا والتي تدور حول فتاة تنتظر عودة حبيبها من الحرب، وتعد كلمة "كاتيوشا" صيغة التدليل لاسم "كاترينا"، أحد أكثر أسماء الإناث شيوعا في روسيا.

9. سميت الصواريخ في بداية الأمر بـ"كيت الصغيرة".

10. أطلق عليها الألمان "سيمفونية ستالين".